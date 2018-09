Düsseldorf (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat einen Iraker wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Dschunud al-Scham zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil erging am Mittwoch nach nur drei Verhandlungstagen, weil der Angeklagte geständig war. Der 26-jährige Azhar Nadm Kata al-R. soll im Dezember 2013 nach Syrien gereist sein und sich dort von der Miliz zusammen mit weiteren deutschsprachigen Menschen an Schusswaffen haben ausbilden lassen.

