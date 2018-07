Berlin (AFP) Im Zusammenhang mit der Lieferung zweier Gasturbinen von Siemens auf die von Russland annektierte Krim sieht die Bundesregierung den Konzern in der Verantwortung. Die Regierung verfolge den Vorgang "mit großer Aufmerksamkeit", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Jetzt komme es zunächst darauf an, "den Sachverhalt möglichst schnell und möglichst umfassend zu klären, und da ist vor allem das Unternehmen Siemens gefragt".

