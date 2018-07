Hamburg (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel geht in der Debatte über die G20-Krawalle auf Konfrontation zum Koalitionspartner und greift Kanzlerin Angela Merkel offen an. Gabriel warf der Union "ein bisher nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" vor. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, wer den Rückzug des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz fordere, der müsse auch Merkels Rücktritt verlangen. Merkel trage die Verantwortung für die Wahl des Gipfelorts. Merkel reagierte gelassen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung sagte sie, sie wolle die große Koalition bis zur Bundestagswahl zusammenhalten.

