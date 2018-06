Al-Chor (AFP) Im Wüstenstaat Katar sind die ersten 165 Holstein-Kühe eingetroffen, um die Milchversorgung in dem von einer Handelsblockade der Nachbarstaaten betoffenen Land zu verbessern. Die Rinder wurden von der ungarischen Hauptstadt Budapest in das Golfemirat geflogen - in den kommenden Wochen sollen insgesamt 4000 Holstein-Kühe nach Katar kommen.

