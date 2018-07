Köln (AFP) Gut vier Fünftel der Deutschen lassen sich den Urlaub von Sorgen um einen Wohnungseinbruch nicht vermiesen und fahren unbesorgt in die Ferien. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag in Köln vorgestellte Studie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Gothaer Versicherung. Allerdings unterschätzen viele Bürger das Einbruchrisiko und treffen auch bei längerer Abwesenheit kaum Sicherheitsvorkehrungen, erklärte Petra Schindler von der Versicherung.

