Paris (AFP) Zum Auftakt des deutsch-französischen Ministerrats hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen. Macron begrüßte die Kanzlerin am Donnerstagmorgen im Elysée-Palast. Bei dem Regierungstreffen stehen unter anderem eine engere militärische Kooperation zwischen beiden Ländern und in der EU, wirtschaftspolitische Fragen und Bildungsthemen auf der Agenda.

