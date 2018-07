Köln (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Torhüter Josef Lala für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 20 Jahre alte Sohn des tschechischen Idols und früheren DEL-Stars Jiri Lala wechselt vom Ligarivalen Fischtown Pinguins Bremerhaven zu den Franken.

Der Name Lala hat in der DEL einen guten Klang. Lala senior, Olympia-Zweiter 1984 und Weltmeister 1985, spielte neun Jahre lang in der DEL und ihrer Vorgänger-Klasse Bundesliga.

Sein Filius wird das Nürnberger Torhüter-Trio regelmäßig im Training komplettieren. Der Keeper bekommt eine Förderlizenz und spielt für die Blue Devils Weiden in der Oberliga.