Brüssel (AFP) In der Abgasaffäre hat die EU-Kommission den Druck auf Deutschland erhöht. In einem Schreiben forderte die Behörde am Donnerstag eine Erklärung, warum die Bundesrepublik keine Sanktionen gegen "einen Fahrzeughersteller" verhängt habe, "der nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtungen" für Emissionstest verwendet habe. Der Brief ist ein weiterer Schritt im Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, das Brüssel im Dezember eingeleitet hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.