Ludwigshafen (SID) - Handball-Bundesligist TSG Ludwigshafen-Friesenheim läuft künftig unter einem neuen Namen auf. Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, wird der Klub in der bevoestehenden Saison als Die Eulen Ludwigshafen in Deutschlands höchster Spielklasse antreten. Ludwigshafen hatte in der vergangenen Zweitliga-Saison Platz drei belegt und damit zum dritten Mal nach 2010 und 2014 den Sprung in die Bundesliga geschafft.