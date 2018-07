München (dpa) - Plus-Size-Model Angelina Kirsch (28) hat noch nie eine Diät gemacht. "Meine Mutter hat mir und meiner Zwillingsschwester immer davon abgeraten" sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Ihre Eltern hätten ihr auch beigebracht, dass man sich so nehmen muss, wie man ist. Das schütze natürlich nicht vor Selbstzweifeln. "Während der Pubertät hatte ich schon so eine Phase, in der ich mit meinen Kurven zu kämpfen hatte und unsicher war", sagte Kirsch. Doch auch da wären die Eltern für sie da gewesen. Von diesem Montag an sitzt Kirsch in der Jury der RTL-II-Show "Curvy Supermodel".

