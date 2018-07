Montréal (AFP) Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hat bei einer Veranstaltung in Kanada einen Schwächeanfall erlitten und ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Schwächeanfall sei auf Dehydrierung zurückzuführen, erklärte das von ihm gegründete Carter-Zentrum. Der 92-Jährige sei auf einer Baustelle der wohltätigen Organisation Habitat for Humanity in Winnipeg zu Besuch gewesen. Seine Frau Rosalynn Carter habe ihn begleitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.