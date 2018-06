Stade (dpa) - Auslaufende Chemikalien haben einen Großeinsatz der Feuerwehr am Bahnhof Stade verursacht und den Zugverkehr lahmgelegt. An einem Güterzug sei am Abend eine giftige Flüssigkeit aus einem Tankwaggon ausgetreten, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lokführer selbst habe das Leck bemerkt und den Notruf gewählt. Die Polizei sperrte sowohl den Güterbahnhof als auch den Bahnhof Stade weiträumig ab. Messungen zeigten, dass keine Gefahr für Anwohner und Umwelt bestanden habe.

