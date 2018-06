Hamburg (AFP) Wegen Äußerungen in der Diskussion um die G20-Krawalle hat die Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft Innensenator Andy Grote (SPD) angezeigt. Dessen Aussagen erfüllten "mindestens die Straftatbestände der Beleidigung, Verleumdung und falscher Verdächtigung", erklärten die Abgeordneten am Freitag gemeinsam.

