Ludwigshafen (AFP) In Ludwigshafen sucht die Polizei nach einem Mann, der gedroht haben soll, Ärzte und Polizisten zu töten. Diese Drohung soll er laut Zeugenaussagen am Freitagmorgen an einer Bushaltestelle ausgesprochen haben, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau sah demnach am Körper des Manns zudem ein kleines Kästchen und Drähte, die einem Langzeit-EKG ähnelten.

