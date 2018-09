Hollenbach (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in seinem zweiten Testspiel in der Saisonvorbereitung eine unerwartet deutliche Niederlage kassiert. Das Team des neuen Trainers Heiko Herrlich verlor in Hollenbach 0:3 (0:1) gegen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers und offenbarte fünf Wochen vor dem Saisonstart erhebliche Mängel.

Björn Jopek (23.), Marco Königs (54.) und Dominic Baumann (67.) trafen für die Kickers, die in der Vorbereitung allerdings bereits einige Wochen weiter sind als Leverkusen. Der Saisonauftakt der 3. Liga ist am 22. Juli, Bayer ist erst zum Eröffnungsspiel der Saison 2017/18 am 18. August bei Meister Bayern München zu Gast.