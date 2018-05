Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 lässt seinen offensiven Mittelfeldspieler Devante Parker in Österreich Spielpraxis sammeln. Die Rheinhessen leihen den 21-Jährigen, der in der vergangenen Saison sein Debüt im deutschen Oberhaus gefeiert hatte, für eine Spielzeit an den SKN St. Pölten aus.