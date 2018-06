Solebury (dpa) - Im Fall der vier getöteten jungen Männer in den USA hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Er werde beschuldigt, an drei der Morde nahe Philadelphia beteiligt gewesen zu sein, sagte Staatsanwalt Matthew Weintraub. Die vier Opfer im Alter von 19 bis 22 Jahren waren in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch wurde bereits ein 20-Jähriger in dem Fall festgenommen. Er gestand, an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Tatverdächtigen sind demnach Cousins.

