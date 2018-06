London (dpa) - Nach einer Reihe von Säureattacken hat die Polizei in London zwei Verdächtige festgenommen. Ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger stehen im Verdacht, gestern Abend fünf Menschen an verschiedenen Orten im Norden Londons Säure ins Gesicht gesprüht zu haben. Die Opfer wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 24-jähriger Mann soll "lebensverändernde" Verletzungen im Gesicht erlitten haben, wie die Polizei mitteilte. Die britische Premierministerin Theresa May verurteilte die Attacken laut einem Sprecher als "entsetzlich".

