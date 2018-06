London (SID) - Rollstuhlsprinter Marc Schuh hat am ersten Tag der Para-Leichtathletik-WM in London eine Medaille verpasst. Der 27-Jährige aus Köln landete im Finale über 100 Meter (Klasse T54) in 14,66 Sekunden auf Platz sechs.

Der frühere Juniorenweltmeister Schuh, Doktorand der Physik, hatte bei der WM 2013 in Lyon Bronze über die kurze Sprintstrecke geholt. Im 23-köpfigen Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) stehen insgesamt sechs Goldmedaillengewinner der Paralympics von Rio de Janeiro 2016.