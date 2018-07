Jerusalem (AFP) In der Altstadt von Jerusalem haben am Freitag drei Angreifer auf israelische Polizisten geschossen und dabei mehrere Beamte schwer verletzt. Nach ihrer Flucht in Richtung des Tempelbergs, auf dem sich auch die Al-Aksa-Moschee befindet, seien die Angreifer getötet worden, teilte die israelische Polizei mit. Sie sprach von "mehreren" schwerverletzten Polizisten, machte dazu aber zunächst keine näheren Angaben.

