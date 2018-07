Shenyang (AFP) Zwei Tage nach seinem Krebstod ist der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo eingeäschert worden. An der Zeremonie in der nordostchinesischen Stadt Shenyang hätten seine Frau Liu Xia, weitere Angehörige und einige Freunde teilgenommen, erklärte der Vertreter der Stadtverwaltung, Zhang Qingyang, am Samstag. Er beschrieb Lius Witwe als "sehr niedergeschlagen". Auf offiziellen Fotos von der Trauerfeier waren neben der Dichterin und ihrem Bruder auch Lius Bruder und einige Freunde zu sehen.

