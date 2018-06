Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz trifft sich in der kommenden Woche in Paris mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Meinungsaustausch. Wie das französische Präsidialamt und die SPD am Samstag mitteilten, wird Schulz am Donnerstagabend von Macron in der französischen Hauptstadt empfangen.

