Berlin (AFP) Fast die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer würde lieber mehr Urlaub als mehr Geld erhalten. Diese Präferenz äußerten in einer am Samstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der "Wirtschaftswoche" 45,5 Prozent der Befragten. Zwischen verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmern gibt es demnach aber Unterschiede. So entschieden sich Arbeitnehmer ab 40 Jahren überdurchschnittlich häufig für die Freizeit-Variante.

