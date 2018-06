Troon (SID) - Profigolfer Alexander Knappe aus Paderborn hat nach seinem Höhenflug am Freitag die Führung bei der Scottish Open in Troon wieder eingebüßt. Der 28 Jahre alte Tour-Neuling benötigte nach seiner glanzvollen 65er-Runde vom Vortag auf dem Par-72-Kurs am Samstag 76 Schläge und rutschte auf dem Leaderbord auf den achten Platz ab. Mit insgesamt 211 Schlägen lag Knappe gleichauf mit dem Nürnberger Bernd Ritthammer, der sich mit einer 70 um zwölf Positionen nach vorne schob.

Als dritter Deutscher überstand Maximilian Kiefer den Cut nach zwei Runden. Der Düsseldorfer kam mit einer 72 ins Klubhaus und belegte mit 215 Schlägen den 29. Platz. An der Spitze lagen mit jeweils 207 Schlägen Ian Poulter, Callum Shinkwin (beide England) und der Australier Andrew Dodt.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) dagegen verpasste die Qualifikation für die beiden Schlussrunden. Der zweimalige Major-Sieger lag bei Halbzeit mit 144 Schlägen einen Schlag über dem Cut. Ausgeschieden sind ferner Florian Fritsch (München/144), Marcel Siem (Ratingen/145) und Sebastian Heisele (München/146).

Dabei befand sich das deutsche Quartett in guter Gesellschaft. Auch der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy (Nordirland/145) und der zweimalige Ryder-Cup-Sieger Patrick Reed (USA/144) scheiterten vorzeitig und kamen damit nicht ins Geld.