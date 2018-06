Jerusalem (AFP) Nach zweitägiger Sperrung will die israelische Regierung am Sonntag den Zugang zum Tempelberg wieder freigeben. Gläubige und Touristen sollten dann wieder auf das für Muslime bedeutsame Areal in Jerusalem gelassen werden, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstagabend mit.

