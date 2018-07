Frankfurt/Main (AFP) Die Autowerkstattkette ATU will ihr Image aufbessern uns hat dazu eine in Deutschland bislang unbekannte Transparenz-Initiative gestartet. Während der Wagen in der Werkstatt bearbeitet wird, können die Kunden "alle Schritte via Smartphone verfolgen, inklusive Vorschläge für die Reparatur", sagte Geschäftsführer Jörn Werner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Der neue Mutterkonzern von ATU, die französische Mobivia, praktiziert dies bereits in ihren Werkstätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.