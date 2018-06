Themar (dpa) - In Thüringen haben tausende Rechte am wohl bundesweit größten Neonazi-Konzert des Jahres teilgenommen. Knapp 6000 Anhänger der rechten Szene kamen in die Kleinstadt Themar im Süden des Landes. Die Polizei stellte 43 Strafanzeigen aus - unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Mehrere hundert Menschen demonstrierten gegen das Neonazi-Konzert. Gerechnet worden war im Vorfeld mit 2000 Gegendemonstranten.

