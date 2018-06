Silverstone (SID) - Für Spannung in einem ansonsten eher ereignisarmen Rennen sorgt das verbissen geführte Duell um Platz drei zwischen Max Verstappen und Sebastian Vettel. In der 15. Runde wehrte Verstappen einen Angriff des Deutschen ab und beschwerte sich anschließend über Boxenfunk: "Will der Autoscooter mit mir spielen?"

Es führt nach 17 von 51 Runden unangefochten Hamilton vor Räikkönen, hinter Verstappen und Vettel hat sich Valtteri Bottas im Mercedes bereits von Platz neun auf Platz fünf herangekämpft. Sechster ist Nico Hülkenberg im Renault, auf Platz 17 liegt Pascal Wehrlein im Sauber.