Köln (SID) - Roger Federer steht im Finale von Wimbledon vor einem historischen Triumph. Gewinnt der Maestro aus der Schweiz gegen den Kroaten Marin Cilic, wäre er alleiniger Rekordhalter beim ältesten und bedeutendsten Tennisturnier der Welt. Das Endspiel beginnt um 15.00 Uhr.

Bevor die 104. Tour de France den Fahrern am zweiten Ruhetag eine letzte Pause vor der Schlusswoche gönnt, bereitet sie den Startern aus der zweiten Reihe die große Bühne. Der 189,5 km lange Ausflug ins Zentralmassiv von Laissac-Severac L'Eglise nach Le Puy-en Velay bietet das perfekte Terrain für Ausreißer.

Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton geht von der Pole Position in seinen Heim-Grand-Prix in Silverstone. Der WM-Führende Sebastian Vettel muss sich im Ferrari mit dem dritten Startplatz zufrieden geben. Start ist um 14.00 Uhr.

Bei der Schwimm-WM in Budapest und Balatonfüred stehen Entscheidungen im Freiwasser, im Wasserspringen und im Synchronschwimmen an. Der Olympiadritte Patrick Hausding geht als Quali-Vierter ins Finale vom 1-m-Brett. Über 10 km der Frauen springt neben der deutschen Meisterin Finnia Wunram auch die schon 41 Jahre alte Andrea Maurer in den Plattensee. Es sind ihre 15. Weltmeisterschaften.