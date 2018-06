Plovdiv (SID) - Die London-Olympiasiegerinnen Franziska Weber und Tina Dietze (Potsdam/Leipzig) haben bei der Kanu-EM in Plowdiw Gold im Kajak-Zweier gewonnen. Die Olympiazweiten von Rio setzten sich auf der 500-m-Distanz in 1:38,604 Minuten knapp gegen die Slowakinnen Spela Ponomarenko/Anja Osterman (1:38,996) sowie die Polinnen Anna Pulawska/Beata Mikolajczyk (1:40,632) durch. Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) war es bereits das vierte Gold der Titelkämpfe in Bulgarien.

Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaften Ende August in Racice/Tschechien hatten am Samstag der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel aus Potsdam im Canadier-Einer über 1000 m, Peter Kretschmer/Yul Oeltze (Leipzig/Magdeburg) im Canadier-Zweier sowie die Vierer-Olympiasieger Max Hoff/Markus Groß (Essen/Berlin) im Kajak-Zweier ebenfalls über 1000 m den Titel gewonnen.