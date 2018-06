Johannesburg (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben sich beim Halbfinalturnier der World League in Johannesburg Platz zwei in der Vorrunden-Gruppe A gesichert und damit eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinale geschaffen. Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders setzte sich im abschließenden Spiel gegen den zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter Japan mit 3:0 durch und trifft am Dienstag (18.00 Uhr/DAZN) auf Gastgeber Südafrika.

Beim Turnier werden Tickets für die WM 2018 vergeben. Ein fünfter Platz in Johannesburg würde dem deutschen Team zur WM-Qualifikation reichen.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel, weil eben nicht alles gut gelaufen ist. Da muss ich dem Team ein Kompliment machen, dass sie in jedem Spiel ihre Learnings gebracht haben", sagte Mülders nach dem Sieg, "wir haben in der Gruppe unsere Jobs gemacht. Nun werden wir im Viertelfinale unseren Job machen ? egal, wer da kommt."

Für das einzige Tor in der ersten Halbzeit sorgte Charlotte Stapenhorst, die die Bronzegewinnerinnen von Rio in der 23. Minute in Führung brachte. Kurz nach Wiederanpfiff demonstrierte die deutsche Mannschaft ihre Dominanz durch die verwandelte Strafecke von Nike Lorenz (34.) zum 2:0. Cecile Pieper vollendete zum 3:0-Endstand (46.).