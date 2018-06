Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat einen Sonderberater für das Weiße Haus benannt, nach Angaben mehrerer US-Medien soll dieser in erster Linie für die Russland-Affäre zuständig sein. Ty Cobb, ein ehemaliger Staatsanwalt und Partner der Washingtoner Anwaltskanzlei Hogan Lovells, werde eine "Schlüsselposition" innerhalb des Stabs einnehmen, teilte das Weiße Haus am Samstag in einer kurzen Erklärung mit.

