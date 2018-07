Berlin (AFP) Die Stiftung Warentest und der ADAC warnen eindringlich vor der Nutzung von zwei Kindersitzen: Bei einem Test lösten sich die Sitze Recaro Optia in Verbindung mit der Recaro Smartclick Base sowie der Grand-Sitz von Jané beim Frontalcrash, wie die beiden Organisationen am Montag mitteilten. Ihr Fazit: "Die Stiftung Warentest und der ADAC raten vom Kauf dieser Modelle ab." Wer bereits einen dieser Autokindersitze gekauft hat, solle sich an den Anbieter wenden.

