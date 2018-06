Berlin (AFP) Der britische Prinz William und seine Frau Kate werden ihren Deutschlandbesuch nach Ansicht des ARD-Adelsexperten Rolf Seelmann-Eggebert auch zu einer europäischen "Charmeoffensive" nutzen. In dem Besuch am Mittwoch sehe er "so etwas wie eine Charmeoffensive im Hinblick auf den Brexit", sagte Seelmann-Eggebert am Montag im Bayerischen Rundfunk.

