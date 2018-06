Köln (SID) - Der frühere Motorrad-Weltmeister Álvaro Bautista geht auch in der kommenden MotoGP-Saison für das spanische Aspar-Team an den Start. Der Spanier (32), 2006 Champion in der 125er-Klasse, fährt seit diesem Jahr auf einer Ducati für den Rennstall seines Landsmanns Jorge "Aspar" Martínez, eines ehemaligen Motorrad-Piloten.

"Wir fahren eine starke Saison, ich habe einen guten Draht zum Team und fühle mich auf der Ducati sehr wohl", sagte Bautista, der 2015 und 2016 bei Aprilia Teamkollege von Stefan Bradl (Zahling) war.