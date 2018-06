Berlin (AFP) Die Grünen dringen angesichts der steigenden Zahl der Festnahmen auch von Deutschen in der Türkei auf einen härteren Kurs gegenüber der Regierung in Ankara. "Es ist ein unerträglicher Zustand, dass die Türkei nach Journalisten nun auch Menschenrechtsaktivisten willkürlich festnimmt. Da stellt sich die Frage, wer als nächstes dran ist: Wirtschaftsvertreter, Touristen?", erklärte Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir am Dienstag in Berlin.

