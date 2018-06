Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa hebt ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Der Vorstand erhöhe seine Prognose für den operativen Gewinn von "leicht unter Vorjahr" auf "über Vorjahr", also über 1,75 Milliarden Euro, teilte die Fluggesellschaft am Montagabend mit. Grund sind überraschend gute Halbjahreszahlen: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern verdoppelte sich in den ersten sechs Monaten auf 1,04 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 15 auf 17 Milliarden Euro.

