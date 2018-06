Frankfurt/Main (AFP) Die Polizei in Frankfurt am Main hat in der Nacht zum Dienstag einen Fahrraddieb dingfest gemacht - und der bestohlenen Besitzerin am Morgen mit einem Fahrdienst aus einer misslichen Lage geholfen. Wie die Beamten mitteilten, erwischten sie den 20-jährigen Verdächtigen mit dem Fahrrad an einem U-Bahnhof. Er versuchte demnach noch zu fliehen, wurde aber festgenommen.

