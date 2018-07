Berlin (AFP) Die salafistische Szene in Berlin ist nach Angaben des Landesverfassungsschutzes im vergangenen Jahr stark gewachsen. Von 2015 auf 2016 stieg die Zahl der Salafisten von 680 auf 840, heißt es im am Dienstag von Innensenator Andreas Geisel (SPD) vorgestellten Verfassungsschutzbericht. Von diesen 840 gelten demnach 380 als gewaltorientiert. Damit geht die Zunahme der als islamistisch geltenden Menschen in Berlin von 1730 auf 1890 binnen einem Jahr ausschließlich auf Salafisten zurück.

