Esslingen (dpa) - Nach dem Amokalarm an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart sucht die Polizei weiter nach einem verdächtigen Mann. "Die Suche läuft - und zwar intensiv", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Der Mann wird verdächtigt, mit einer Pistole bewaffnet gestern am Morgen die Schule betreten zu haben. Wenig später hatte die Schulleitung die Polizei alarmiert und Amokalarm ausgelöst. Die Polizei rückte mit Spezialeinsatzkräften und Polizeihubschraubern aus. Beamte nahmen wenig später einen Verdächtigen im Stadtgebiet fest - dabei handelte es sich aber um den Falschen.

