Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump will vorerst am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Das Abkommen sowie die damit zusammenhängende Lockerung der Sanktionen blieben zunächst bestehen, teilten US-Beamte am Dienstag mit. Den Beamten zufolge werden derzeit allerdings neue Sanktionen vorbereitet, die nicht mit der Atompolitik des Landes in Zusammenhang stehen. Diese richteten sich unter anderem gegen das Raketenprogramm des Iran.

