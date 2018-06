Valparaíso (AFP) Der Senat in Chile hat das Tor für eine Reform des Abtreibungsrechts in dem katholisch-konservativ geprägten südamerikanischen Land geöffnet. Nach dreistündiger Debatte stimmten die Senatoren am Mittwoch für eine Gesetzesvorlage, die Abtreibung in drei Ausnahmefällen erlaubt: bei Vergewaltigung, Lebensgefahr für die Mutter und unheilbaren tödlichen Erkrankungen des Fötus. An dem Entwurf war zuvor über zwei Jahre lang gearbeitet worden.

