Essen (AFP) Die Staatsanwaltschaft Essen hat Anklage gegen einen Apotheker aus Bottrop erhoben, der bei der Herstellung von Krebsmedikamenten in 61.980 Fällen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen haben soll. Der 47-Jährige soll unter anderem Krebsmittel mit deutlich weniger Wirkstoff als ärztlich verordnet in den Verkehr gebracht haben, wie die Essener Strafverfolgungsbehörde am Mittwoch mitteilte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.