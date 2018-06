Darmstadt (AFP) Einen sturzbetrunkenen Sattelzugfahrer hat die hessische Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, meldeten Zeugen am Vortag, dass der 45-Jährige in Bischofsheim aus seinem Führerhaus gestürzt sei. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 4,74 Promille.

