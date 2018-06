Berlin (AFP) Der britische Prinz William und seine Ehefrau Kate sind zu einem dreitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Zusammen mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte kamen sie am Mittwochmittag am Flughafen Berlin-Tegel an. Im Tagesverlauf treffen sie unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zudem ist ein Bad in der Menge am Brandenburger Tor geplant.

