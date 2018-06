Paris (AFP) Der französische General François Lecointre soll den am Mittwoch zurückgetretenen Generalstabschef Pierre de Villiers ersetzen. Das verlautete aus Regierungskreisen in Paris. Der 55-Jährige war in der Vergangenheit unter anderem in Ruanda und im früheren Jugoslawien im Einsatz. Zuletzt leitete er das Militärkabinett von Premierminister Edouard Philippe.

