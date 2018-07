Leipzig (SID) - Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz (73) hat das große Interesse an Mittelfeldspieler Naby Keita (22) von Fußball-Bundesligist RB Leipzig bestätigt. "Kürzlich flatterte uns ein 75-Millionen-Euro-Angebot für Naby Keita ins Haus. No way! Er hat noch einen Vertrag, und den wird er auch erfüllen", sagte Mateschitz der Sport Bild.

Unter anderem soll der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp großes Interesse an dem technisch beschlagenen Afrikaner gezeigt haben - jedoch ohne Erfolg. "Ihn zu verkaufen, wäre nicht nur ein Misstrauensbeweis für unsere Fans, sondern auch ein falsches Zeichen für unsere anderen Spieler wie beispielsweise Timo Werner, der ebenfalls begehrt ist", meinte Mateschitz.

Ein wichtiges Ziel sei es jetzt, den Vizemeister nach der guten Premieren-Saison in der Bundesliga zu konsolidieren und zusammenzuhalten. Man werde auf keinen Fall willenlos einkaufen. "Wir sind nicht Manchester City und werden es auch nie werden", so Mateschitz, der von seinem Sportdirektor Ralf Rangnick weiter überzeugt ist: "Er gehört meiner Meinung nach zu den besten Fußball-Philosophen der Welt."

Seinen Einstieg in Leipzig vor rund zehn Jahren bereut der Getränkedosen-Milliardär bis heute nicht. "Als ich die Idee hatte, beim SSV Markranstädt in der fünftklassigen Oberliga Nordost einzusteigen, kamen viele Zweifler an, die sagten: 'Mach das nicht, das kann nicht funktionieren. Die Tradition von Lok Leipzig ist zu groß.' Aber ich hatte halt mal die Schnapsidee", erinnerte sich der 73-Jährige.