Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen Tag nach dem 6:0-Sieg im Testspiel gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz einigen Profis eine Pause gestattet. Der von anderen Klubs heiß umworbene Naby Keita, der über leichte Muskelprobleme im Oberschenkel klagte, Neuzugang Jean-Kévin Augustin, Marcel Sabitzer und Abwehrmann Bernardo fehlten am Mittwoch beim Training und ließen sich in der Kabine behandeln.

Trainer Ralph Hasenhüttl absolvierte mit dem Rest des Teams eine einstündige Trainingseinheit. Dabei standen lockere Aufwärmübungen und Fußballtennis im Mittelpunkt. Am Donnerstag tritt der deutsche Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer sein Trainingslager in Seefeld/Österreich an.