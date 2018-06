Shanghai (SID) - Rekordmeister Bayern München verschwendet weiterhin keinen Gedanken daran, Fußball-Weltmeister Thomas Müller an einen anderen Verein abzugeben. "Thomas ist immer noch unverkäuflich, da er perfekt zum FC Bayern passt", betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Sport Bild.

Angeblich sind gleich vier Topklubs am Offensivspieler interessiert. Der englische Meister FC Chelsea, dessen Ligakonkurrenten FC Arsenal und FC Liverpool sowie Italiens Champion Juventus Turin. Die Bayern wollen aber trotz der enttäuschenden Vorstellungen in der vergangenen Spielzeit an Müller (27) festhalten.

Rummenigge erwartet allerdings künftig mehr von der Identifikationsfigur. "Thomas als auch wir sind uns in der Bewertung der letzten Saison einig: Es war keine gute. Aber das ist auch kein Problem. Thomas weiß auch, dass er da ein Stück mehr bringen muss."

Die Verpflichtung von Superstar James Rodríguez (26) sei nicht als Misstrauensvotum gegenüber Müller zu verstehen. "Das heißt überhaupt nichts", stellte Rummenigge klar. "Thomas hat absolut die Qualität, sich gegen jeden und alles durchzusetzen und Stammspieler zu sein. Das ist sein Ziel, und das ist auch unser Wunsch."