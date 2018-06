Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will mit einer Art "Urlaubssperre" für republikanische Senatoren die bereits gescheiterte Gesundheitsreform doch noch retten. "Die Leute sollten nicht die Stadt verlassen, solange wir keinen Krankenversicherungs-Plan haben und den Menschen nicht großartige Gesundheitsversorgung geben können", sagte Trump in Washington. Er versammelte alle in Washington befindlichen Senatoren der Republikaner im Weißen Haus. Am Montag waren die vorerst letzten Versuche am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert.

